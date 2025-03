Homem é preso em flagrante após ameaçar namorada dentro de Deam, em Nova Iguaçu

Um homem, identificado como Jorge Roberto Santos Filho, de 43 anos, foi preso em flagrante após ameaçar a namorada de morte, dentro da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam), de Nova Iguaçu, na noite desta segunda-feira (10). A ameaça foi realizada depois que a vítima denunciou o homem por ter a difamado para seu chefe e destruído objetos dela.

A Polícia Civil informou que o acusado invadiu a delegacia e proferiu ameaças à namorada. “Se continuar com o processo, vou te matar e chamar os milicianos”, ameaçou o homem. Com medo, a mulher buscou abrigo embaixo dos bebedouros da unidade policial e outras mulheres que estavam no local e presenciaram o crime começaram a gritar, chamando a atenção dos policiais. Os agentes ouviram os relatos das testemunhas, mas o homem já havia fugido.

A partir disso, equipes saíram em busca de Jorge, que foi capturado em flagrante nas proximidades da 52ª DP (Nova Iguaçu). O homem vai responder pelo crime de dano, uma vez que Jorge sujou objetos da vítima com mostarda e molho shoyu, além de injúria e difamação, pois teria enviado uma mensagem ao chefe da mulher, alegando que ela mantinha um relacionamento com um motorista, colega de trabalho.

Quando saiu da delegacia para ser conduzido ao sistema prisional, Jorge foi hostilizado por mulheres que estavam na unidade de segurança.