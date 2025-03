AquaRio faz promoção exclusiva para mulheres: ingresso por metade do preço até 16 de março

O AquaRio, maior aquário marinho da América do Sul, prorrogou sua promoção exclusiva para mulheres até 16 de março. Durante o período, ingressos avulsos poderão ser adquiridos por R$80, metade do valor original de R$160. A oferta é válida apenas para compras no site oficial do AquaRio e pode ser parcelada em até 3 vezes sem juros.

Situado no Boulevard Olímpico, na região do Porto Maravilha, o espaço reúne mais de 10 mil animais de 350 espécies, incluindo tubarões, raias e invertebrados. Seus recintos reproduzem os habitats naturais das espécies, proporcionando uma experiência educativa e envolvente. Entre os grandes atrativos está o túnel subaquático, que oferece uma visão única do fundo do mar.

Leia também:

Teatro Municipal de SG recebe comédia clássica que satiriza a corrupção neste domingo (16)

Espaço Cultural Correios Niterói abre exposições em celebração às mulheres e aos povos indígenas





O AquaRio é uma das principais atrações turísticas do Rio de Janeiro, com uma vasta coleção de espécies marinhas e um espaço dedicado à educação e preservação ambiental. Para garantir seu ingresso com desconto, basta acessar a plataforma online do AquaRio durante o período promocional.

Serviço:

Onde: AquaRio (Praça Muhammad Ali, Gambôa, Rio de Janeiro – RJ)

Funcionamento: De Segunda a Sexta das 09h até 17h (último horário de entrada às 16h);

Sábado e Domingo das 09h até 18h (último horário de entrada às 17h);

Ingressos