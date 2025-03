Mãe tenta entrar com maconha escondida em chinelo para o filho em penitenciaria no DF

Uma mulher tentou entrar com uma grande quantidade de maconha escondida dentro de um chinelo, na Penitenciária 2 do Distrito Federal, nesta segunda feira (10). Agentes da Polícia Penal encontraram a droga durante uma revista com body scan.

A Secretaria de Administração Penitenciária (Seape/DF), estima que dentro dos presídios, a maconha seja negociada a R$ 100 a grama e o fumo a R$ 80 gramas por grama.

A mulher que tentou entrar com a substância, confessou que tentava entregar a droga para seu filho, que está cumprindo pena na instituição. Ela foi levada a 30ª Delegacia de Polícia, onde foi autuada por tráfico de drogas. Na semana anterior, a polícia já havia apreendido 300 gramas de fumo escondidos da mesma maneira.

Leia também:

AquaRio faz promoção exclusiva para mulheres: ingresso por metade do preço até 16 de março



Homem é preso em flagrante após ameaçar namorada dentro de Deam, em Nova Iguaçu



Já na Penitenciária I do Distrito Federal (PDF I), uma jovem de 24 anos tentou entrar com 389 gramas de fumo escondidos em pacotes de bolacha. Além disso, cães farejadores localizaram dois pacotes de drogas dentro de um banheiro para visitantes, contendo oito gramas de uma substância semelhante à maconha e 15 gramas similares à cocaína.

As ações de fiscalização endureceram as penalidades para a entrada de cigarros e objetos proibidos nos presídios. Visitantes flagrados com esses itens podem ser suspensos por 90 dias, se a ação persistir, a punição pode chegar a um ano.