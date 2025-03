Homem é preso após quebrar vidro de BRT e ameaçar passageiros

Homem tentou fugir, após quebrar vidros do BRT e ameaçar outros passageiros - Foto: Divulgação / Seop

Homem tentou fugir, após quebrar vidros do BRT e ameaçar outros passageiros - Foto: Divulgação / Seop

Um homem foi detido após quebrar os vidros de um ônibus do BRT e ameaçar outros passageiros próximo ao Terminal Mato Alto, na Zona Oeste, nesta segunda feira (10). Adriano Oliveira de Moraes tentou fugir, mas foi contido por agentes do do programa BRT Seguro.

Toda a cena foi filmada por câmeras de segurança do veículo, onde Adriano foi identificado usando um boné vermelho e uma blusa branca, enquanto quebrava o vidro no fundo do coletivo.

Em seguida, os passageiros começam a entrar em pânico se afastar do homem. O motorista percebeu a ação de vandalismo e acionou as autoridades. Os agentes impediram que Adriano fugisse e ele foi encaminhado a 35ª DP (Campo Grande), onde o caso foi registrado como dano ao patrimônio público.