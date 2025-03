Ex-candidato a prefeito de Casimiro de Abreu é preso por extorsão

O ex-candidato a prefeito de Casimiro de Abreu, Renan Rocha de Assis, conhecido como Renan Finnellon (PSB), foi preso pela Polícia Civil nesta segunda feira (10), acusado de chefiar um esquema de extorsão contra empresários e políticos da região. Segundo a investigação, ele divulgava vídeos difamando pessoas em suas redes sociais, para posteriormente extorquir as vítimas, cobrando uma quantia em dinheiro para a exclusão do conteúdo.

A operação para prender Renan, teve início após a prisão de seu suposto intermediário, Francirlei Cardoso dos Santos, conhecido como Lelei Fita (PL), ex-candidato a vereador em Silva Jardim. No dia 25 de fevereiro, o homem foi preso em flagrante recebendo dinheiro de uma vítima. Após aparelhos celulares serem apreendidos pela polícia, ficou clara a participação de Renan no esquema.

De acordo com a investigação, Finnellon fazia uso do Facebook e do Instagram para fazer publicações para atacar e difamar empresário e políticos locais. As acusações sem provas, serviam para pressionar a própria vítima a pagar pela exclusão do conteúdo.

Leia também:

AquaRio faz promoção exclusiva para mulheres: ingresso por metade do preço até 16 de março



Homem é preso em flagrante após ameaçar namorada dentro de Deam, em Nova Iguaçu



Foi descoberto que o esquema do investigado era dividido em duas fases. Primeiro ele recebia dinheiro de empresários para difamar concorrentes e adversários políticos. Depois disso, um intermediário acionava as vítimas exigindo um pagamento para que os ataques virtuais fossem encerrados. O esquema movimentou uma grande quantia de dinheiro, o que chamou a atenção da polícia.

Além das acusações de extorsão, Renan Finnellon já possuía outros antecedentes criminais. Sua candidatura para prefeito de Casimiro de Abreu em 2024, foi barrado pela Lei da Ficha Limpa, devido uma condenação por associação ao tráfico de drogas. Essa condenação se refere á uma sentença de três anos e quatro meses de prisão, por colaborar como informante para traficantes da cidade.