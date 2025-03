Pastor e diácono mortos em tentativa de assalto serão enterrados nesta terça-feira

Os corpos do pastor Luiz Carlos de Figueiredo Kamp e do diácono Saulo Farias, vítimas da tentativa de assalto que aconteceu na noite de segunda-feira (10) na BR-101, em São Gonçalo, serão enterrados nesta terça-feira (12). O sepultamento está marcado para as 16h30 no Cemitério Parque da Paz, no Pacheco, na mesma cidade.

O crime aconteceu na altura do km 310, no bairro Boaçu, e envolveu três membros da Igreja Nova Vida de Nova Cidade. As vítimas estavam em um Fiat Toro quando foram alvo dos disparos. O pastor Luiz Carlos e o diácono Saulo Farias faleceram ainda no local.

Leia também:

Diácono que sobreviveu ao ataque criminoso na BR-101 fala sobre o caso



Pastor e diácono morrem em ataque a tiros na BR-101, em São Gonçalo

O terceiro ocupante do veículo, o diácono da igreja identificado como William Melo do Nascimento Silva que também foi baleado, foi socorrido por uma ambulância da concessionária Autopista Fluminense e encaminhado ao Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói, onde passou por cirurgia e permanece internado. Seu estado de saúde ainda não foi divulgado.

Familiares, amigos e membros da congregação preparam-se para prestar as últimas homenagens às vítimas, enquanto as autoridades seguem investigando a motivação e autoria do crime.