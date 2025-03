Polícia apreende 9 fuzis em apartamento no Recreio

A Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (DESARME) apreendeu, nesta segunda-feira (10), nove fuzis e nove pistolas em um apartamento localizado no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O imóvel já havia sido alvo de uma operação anterior, em 14 de fevereiro, quando foram encontradas 21 armas.

A nova apreensão foi possível graças à colaboração de Marcus Paulo Lopes Lima, preso no mês passado. Por meio de seu advogado, ele decidiu cooperar com as investigações. Em fevereiro, a polícia localizou no mesmo apartamento duas espingardas, uma pistola 9mm, um revólver calibre 357 e uma grande quantidade de munições.

Leia também:

➣Flamengo confirma lesão de Bruno Henrique e atacante não joga contra o Flu

➣ Acidente entre blindado da PM e ônibus deixa 11 feridos na Zona Norte

Marcus Paulo possui antecedentes criminais e foi preso em 2019 sob suspeita de fornecer armas de fogo para um grupo de extermínio na Região Serrana do estado. As investigações conduzidas pela Subsecretaria de Inteligência (SSINTE) da Polícia Civil identificaram irregularidades na aquisição de armas por parte do investigado, que se apresentava como CAC (Colecionador, Atirador e Caçador). Seu certificado foi cancelado, resultando na perda definitiva do armamento.

Além das armas, a polícia também detectou movimentações financeiras incompatíveis com a prática esportiva. Nos últimos dois anos, Marcus Paulo gastou mais de R$ 200 mil na compra de munições, adquirindo aproximadamente 46.834 projéteis, incluindo calibres de uso restrito. A investigação segue em andamento para apurar a extensão da rede de fornecimento ilegal de armamentos.