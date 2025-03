Flamengo confirma lesão de Bruno Henrique e atacante não joga contra o Flu

O atacante Bruno Henrique, está fora do primeiro jogo da final do Campeonato Carioca contra o Fluminense. Foi constatado uma lesão na coxa do atacante após eles sair com dores no clássico contra o Vasco.

O Doutor Fernando Sassaki, médico do Flamengo, falou sobre a lesão do jogador: "O Bruno Henrique, no segundo tempo do jogo contra o Vasco, saiu com uma dor na posterior de coxa. Já iniciou o tratamento de imediato, fizemos o exame médico e constatou uma pequena lesão no músculo posterior da coxa direita. Já iniciamos o tratamento, já teve uma boa evolução hoje e agora a gente está iniciando no processo de recuperação. Ele cumprindo essas fases, a gente vai saber o melhor momento para esse retorno. E agora a gente vai monitorar diariamente para qualquer tomada de decisão. Lógico, a gente vai respeitar essa cicatrização, deixando claro que as nossas decisões são baseadas na longa temporada que vamos ter esse ano”.

Bruno Henrique não sofreu uma lesão muscular grave, com isso, o rubro negro tem a expectativa que ele se recupere rápido e consiga estar apto para jogar o segundo jogo da final.

Flamengo e Fluminense se enfrentam nesta quarta feira (12), às 21h30 da noite, em partida válida pelo primeiro jogo da final do Carioca.