Acidente entre blindado da PM e ônibus deixa 11 feridos na Zona Norte

Um acidente entre um blindado da Polícia Militar e um ônibus que fazia a linha Caxias x Freguesia, deixou onze pessoas feridas em Cordovil, Zona Norte do Rio, na manhã desta segunda feira (10). Entre as vítimas, seis são polícias militares.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel de Parada de Lucas foi acionado para a Rua Bulhões Marcial, às 9:35 da manhã. No local, três mulheres com ferimentos leves e dois homens moderadamente machucados, foram socorridos e encaminhados aos hospitais Albert Schweitzer e Getúlio Vargas.

O ônibus da viação Vera Cruz, fazia seu percurso quando o blindado acabou avançando o sinal e se chocou com a lateral do coletivo. O veículo será retirado de circulação para reparos e um boletim de ocorrência foi aberto.

Leia também:

Briga generalizada entre barraqueiros e lutador profissional é registrada na Praia da Urca



Ministério desmente que inscrições para novo CNU estejam abertas



Em nota, a PM explicou que o veículo do 16ºBPM (Olaria) transportava agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT), quando se envolveu no acidente. Todas as vítimas foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros.

O Comando do 16° BPM instaurou um procedimento para apurar as circunstâncias do fato.