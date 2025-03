Explosão de bateria de bicicleta elétrica causa incêndio em apartamento no Leblon - Foto: Reprodução

Um apartamento no Leblon, Zona Sul do Rio, pegou fogo devido a explosão de uma bicicleta elétrica, na madrugada desta segunda feira (10). O caso aconteceu no 10º andar de um prédio localizado na rua Gilberto Cardoso.

Segundo a moradora, o fogo começou enquanto a bicicleta estava sendo carregada, no quarto de seu filho. Os bombeiros foram acionados às 3:10 da manhã para atender a ocorrência.

As chamas afetaram apenas o quarto em que a bicicleta estava, porém, a fuligem causou danos em outros cômodos da residência. O filho de Martha acordou com o fogo e conseguiu sair do quarto. Ele foi levado ao hospital, mas não há informações sobre seu estado de saúde.