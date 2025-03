Homem é morto após invadir casa em Santa Rosa, Niterói

Um homem, em situação de rua, foi morto à tiros após invadir uma casa, na Rua Professor Otacílio, em Santa Rosa, Zona Sul de Niterói. O caso aconteceu no final da madrugada desta segunda-feira (10).

De acordo com as informações iniciais da Polícia Militar, a casa invadida pertence a um homem com registro de Colecionador, Atirador e Caçador (CAC), que ao perceber a movimentação de um desconhecido em sua casa, efetuou os disparos.

O homem que invadiu a casa, ainda não foi identificado e morreu no local. Bombeiros ainda foram acionados ao local, mas já o encontraram sem vida.

Leia também:

Preso acusado de matar ex-sogra em Rio Bonito



Ferj responde Pedrinho após polêmica com VAR no clássico Fla x Vas

Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo foram ao local e realizaram a perícia criminal. Eles seguem investigando o caso.

O corpo do acusado foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), do Barreto, em Niterói.