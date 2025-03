Ferj responde Pedrinho após polêmica com VAR no clássico Fla x Vas

Após se sentir "injustiçado" após o clássico que garantiu a vaga do Flamengo para a final do Campeonato Carioca, em vitória por 2 a 0 no último sábado (9), o Vasco reclama sobre um suposto favorecimento ao rubro-negro no gol de Bruno Henrique.

Após o presidente do Vasco, Pedrinho, se posicionar publicamente contra a decisão do VAR, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) rebateu as acusações através da divulgação de um vídeo que mostra a linha de impedimento utilizada para validar a posição do atacante no gol de empate do Rubro-Negro.

Segundo a entidade, o presidente Pedrinho e o gerente de futebol Clauber Rocha teriam sido "convencidos do acerto" da decisão após uma reunião com a equipe do VAR.

A Ferj também destacou que representantes do Vasco participaram das reuniões anteriores ao início do Estadual e aprovaram todas as decisões, incluindo a ampliação da margem de tolerância da linha do VAR para impedimentos, que passou de 6cm para 12cm.

Com o resultado de 2 x 1 para o Flamengo, o Rubro-Negro avançou para a final do Campeonato Carioca. A equipe do técnico Filipe Luís vai encarar o vencedor de Volta Redonda e Fluminense, que duelam neste domingo (9), no estádio Raulino de Oliveira.