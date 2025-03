Preso acusado de matar ex-sogra em Rio Bonito

Policiais civis prenderam neste sábado (8), Gabriel Figueiredo Moura, de 28 anos, acusado de ter atropelado, agredido com uma machadinha e ateado fogo no corpo da ex-sogra, em Rio Bonito.

De acordo com informações da Polícia Civil, o homem foi preso na Estrada do Mato, situada no bairro Rio Vermelho, e conduzido à 119ª DP (Rio Bonito). A ex-sogra, Marilene da Conceição Moraes, de 43 anos, foi atacada na terça-feira de Carnaval (4) e as evidências apontam que a motivação do crime seria vingança contra a ex-mulher de Gabriel, ou seja, a filha da vítima.

Leia também:

Habitação abre inscrição para Minha Casa Minha Vida

Preso homem que matou o enteado de 4 anos em Sepetiba



A vítima permaneceu internada em estado gravíssimo no Hospital Alberto Torres (Heat), localizado em São Gonçalo, porém não resistiu aos ferimentos e faleceu nesta sexta-feira (7).

Familiares da vítima alegam que Gabriel já teria agredido a ex-mulher e não aceitava o fim do relacionamento.