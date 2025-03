Preso homem que matou o enteado de 4 anos em Sepetiba

Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), com apoio da Polícia Civil de São Paulo, prenderam, nesta sexta-feira (07/03), um homem acusado de homicídio qualificado praticado contra o enteado, de 4 anos. Ele foi capturado em um posto de saúde em Campinas, São Paulo, após ação integrada de inteligência.

As investigações demonstraram que o acusado matou seu enteado no dia 12 de fevereiro, no bairro de Sepetiba, Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. Na delegacia, após a captura, ele confessou que cometeu o crime por meio de socos e esganadura.

O corpo foi deixado em um sofá, coberto com diversas roupas e lençóis. A motivação foi desavenças com sua ex-mulher que, segundo o homem, o atormentava e gastava, de maneira desregrada, a quantia recebida a título de aposentadoria.

O Setor de Inteligência da DHC vinha monitorando o acusado, que se deslocou, em um período de quase um mês, por cerca de dez municípios do Rio de Janeiro e São Paulo. Ele possui anotações criminais por invasão de domicílio, lesão corporal e porte ilegal de arma de fogo.