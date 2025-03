Foragido por roubo de carros, "Muay Thai" é preso em Cabo Frio

Um foragido da Justiça, apontado como líder de uma quadrilha responsável pela venda de automóveis roubados, foi preso pela Polícia nesta sexta-feira (7) em um condomínio de luxo em Cabo Frio, na Região dos Lagos. Conhecido como “Muay Thai”, Marcelo Victor Amaral dos Nascimento, de 38 anos, é acusado de organizar um esquema de transporte de veículos roubados no rio para venda em outros estados no Sudeste e no Nordeste.

Segundo a Polícia, o suspeito costuma se apresentar como empresário nas redes sociais e chegou a apresentar um documento de identidade falso no momento da prisão. No entanto, em seu histórico constam uma série de registros criminais no Rio e em Minas Gerais, com anotações por crimes como roubo, furto, receptação e tráfico de drogas. Ele é apontado, ainda, como aliado da facção Comando Vermelho (CV), que estaria ajudando-o a se esconder no Rio.

Leia também:

➢ Criminoso é preso após roubar carro no Boa Vista, em Niterói

➢ Homem é preso por abusar da filha de sua madrasta

Ele chegou a ser preso em junho de 2023 pelo roubo de um veículo no Rio. O automóvel foi encontrado em Sobral, no Ceará. Em outubro do mesmo ano, ele recebeu liberdade provisória. No entanto, ele foi, recentemente, alvo de um mandado de prisão e estava foragido da Justiça de Minas Gerais. Os agentes levaram o suspeito para a 126ª DP (Cabo Frio), onde ele permaneceu preso à disposição da Justiça.