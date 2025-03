Operação do Dia Internacional da Mulher tem cinco presos no Rio

A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou, neste sábado (08), a “Operação Dia Internacional da Mulher”, dedicada a combater casos de violência de gênero em todo o estado. Até o fim da tarde, a corporação havia confirmado a prisão de cinco suspeitos como parte da operação; detalhes sobre os casos ainda não foram divulgados

A operação conta com equipes de 14 Delegacias de Atendimento à Mulher (Deam) de todo o Estado do Rio e, apesar de tomar a data como pontapé inicial, deve seguir com ações ao longo da próxima semana, com a previsão de intensificação das atividades na segunda (10) - que será, segundo a Polícia, o “dia D” da Operação.

A ação é organizada pelo Departamento-Geral de Polícia de Atendimento à Mulher (DGPAM). Segundo a delegada Gabriela Von Beauvais, diretora do DGPAM, o objetivo é reforçar o compromisso da Polícia com o combate à violência de gênero. “Todas as equipes das Deams estão mobilizadas não somente para prender agressores, mas também para fortalecer a rede de proteção às vítimas, garantindo que cada mulher tenha acesso à justiça e segurança”, afirmou a delegada.