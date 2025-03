Tal pai, tal filho: Pai e filho são detidos em flagrante por golpe com cartões de crédito na Zona Oeste do Rio

Nesta quinta-feira (6), policiais da 16ª DP (Barra da Tijuca) prenderam pai e filho por tentativa de estelionato e associação criminosa na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Os acusados — identificados como Jilson Viana Fernandes, de 60 anos, e Rafael Ruiz Fernandes, de 23 — tentaram retirar purificadores de água comprados de forma fraudulenta com cartões de crédito.

Após os responsavéis de uma loja especializada no produto identificarem irregularidades em seis compras feitas pela internet, foi iniciada a investigação. Apesar de todas as transações resultarem em 'chargeback', processo de estorno solicitado pelo titular do cartão ao não reconhecer a compra, os produtos foram retirados da loja.

De acordo com as autoridades, o nome que efetuou as seis compras irregulares foi o de Jilson, mas foi Rafael o responsável de retirar a mercadoria. Em depoimento, o filho confirmou ter usado os dados do pai para realizar as compras, porém Jilson alegou que não sabia que se tratava de um golpe.

Ambos foram presos em flagrante após irem novamente à loja para a retirada de um dos produtos. Eles foram autuados por tentativa de estelionato e associação criminosa. A investigação, efetuada pela Polícia Civil, segue para identificar possíveis outros envolvidos e verificar se o golpe foi aplicado em outros estabelecimentos.