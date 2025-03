Bondinho do Santa Marta, em Botafogo, passa por problemas e tem operação suspensa

O bondinho do Santa Marta, localizado em Botafogo, na Zona Sul do Rio, teve parte de sua operação interrompida na manhã desta sexta-feira (07). A RioLuz, administradora do espaço, informou que os dois compartimentos precisaram ser paralisados no final da tarde de quinta (06) por questões técnicas.

O funcionamento ainda não foi normalizado. A concessionária informou que a equipe responsável está atuando na manutenção do equipamento desde as primeiras horas da manhã. O trecho 1 foi liberado às 9h30. Já o trecho 2 passa por testes finais e deve retornar ao funcionamento normal nas próximas horas.

O transporte costuma ser bastante utilizado de forma gratuita, no período entre 6h à meia-noite. O bondinho do Santa Marta foi inaugurado em 2008 pelo governo do estado. Em outubro de 2015, ele passou a ser administrado pelo município, por meio da RioLuz.

Leia também:

▶ São Gonçalo fará recadastramento de jornaleiros e chaveiros; Confira o cronograma

▶ Moeda Arariboia movimenta mais de R$ 500 milhões na economia de Niterói

Um trecho ficou parado durante três meses, mas voltou a funcionar quando parte da obra foi finalizada, em abril de 2023. Naquele mesmo ano, em julho, o espaço foi reinaugurado após o encerramento de todas as melhorias. O investimento para as obras foi de cerca de R$ 1 milhão.