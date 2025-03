Polícia procura suspeito de atropelar, agredir e queimar sogra em Rio Bonito

Morreu na tarde desta sexta (07) a mulher que foi atropelada, agredida e teve o corpo queimado em Rio Bonito na última terça (04). Marilene da Conceição Moraes, de 43 anos, estava internada no Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, em São Gonçalo, em estado gravíssimo e não resistiu aos ferimentos. Acusado pelos crimes, o ex-genro dela está foragido e é procurado pela Polícia Civil.

Segundo as investigações, Gabriel Figueiredo Moura teria cometido o crime como uma forma de se vingar de sua ex-companheira, filha da vítima. Ele não aceitava o término do relacionamento. De acordo com a Polícia, ele atropelou a mulher, atingiu o crânio dela com uma machadinha e ateou fogo nela. A vítima foi internada com 60% do corpo queimado.

A Polícia Civil está investigando o caso. Gabriel, que fugiu após o crime, é alvo de um mandado de prisão. O corpo da vítima será sepultado neste sábado (08), no Cemitério da Boa Esperança, em Rio Bonito.