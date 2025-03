Homem é preso com mais de 70 quilos de maconha na BR-101

Na noite desta quinta-feira (06), policiais rodoviários federais apreenderam 74 quilos de maconha no interior de um veículo que trafegava na BR-101. O motorista de 40 anos foi preso.

Equipe fazia fiscalização na BR-101 no município de Casimiro de Abreu quando abordou um automóvel para verificação dos equipamentos obrigatórios no período pós-carnaval para diminuição do número de acidentes.

Ao abrir o porta-malas os policiais encontraram vários tabletes de maconha que também foram encontrados no assento traseiro, totalizando 74 quilos da droga.

O motorista de 40 anos ficou em silêncio após a ação da equipe.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil em Casimiro de Abreu.