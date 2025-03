Mulher é presa após esfaquear companheiro em Irajá

Policiais civis da 27ª DP (Vicente de Carvalho) prenderam, nesta quinta-feira (06/03), uma mulher acusada de esfaquear o próprio companheiro no bairro de Irajá, Zona Norte do Rio de Janeiro. A vítima, Wellington Henrique Barcellos da Silva, foi atingida no braço durante uma briga no interior da residência do casal.

De acordo com as investigações, Wellington foi socorrido pelo SAMU e levado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, mas não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois. Os exames constataram que o golpe atingiu vasos profundos, causando grande perda de sangue.

A autora do crime foi encontrada e levada para a delegacia, onde foi autuada em flagrante por lesão corporal seguida de morte.