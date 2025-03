Professora que caiu de carro alegórico e fraturou fêmur será transferida para realizar cirurgia

Megg será transferida para realizar uma cirurgia para corrigir a fratura no fêmur após cair de um carro alegórico em desfile no RJ - Foto: Divulgação

Megg será transferida para realizar uma cirurgia para corrigir a fratura no fêmur após cair de um carro alegórico em desfile no RJ - Foto: Divulgação

A professora Megg Rayara, de 49 anos, que caiu de um carro alegórico após o desfile da Paraíso do Tuiuti na madrugada de quarta (05), será transferida para o Hospital Municipal Barata Ribeiro, na Mangueira, Zona Norte do Rio.

Ela será submetida a uma cirurgia para corrigir a fratura no fêmur após a queda. Ela está internada no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, e nos próximos dias deve ser transferida para realizar o procedimento.

Megg estava no último carro da Tuiuti, chamado de 'Traviarcado', que contou com 29 personalidades trans e travestis de diferentes áreas da sociedade brasileira, simbolizando o empoderamento.

A Paraíso do Tuiuti levou à Sapucaí o enredo "Quem tem medo de Xica Manicongo?", que homenageou a primeira travesti não indígena do Brasil. Escravizada em Salvador durante o século 16, Xica se recusava a vestir trajes masculinos, o que desafiava as normas de gênero da época. Inicialmente, ela foi documentada como homossexual e, apenas nos anos 2000, passou a ser considerada travesti, tornando-se símbolo de resistência para a comunidade trans.

Sobre o acidente, a agremiação divulgou através de uma nota que o acidente não foi provocado por uma falha estrutural da alegoria. A Tuiuti também disse estar acompanhando de perto o caso de Megg e "dando todo apoio julgado necessário" para a professora.