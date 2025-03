Folia continua em Niterói com o Megabloco 'Caindo na Zueira' do Grupo Vou Zuar

A folia ainda não acabou em Niterói, pois no próximo domingo (9) o Grupo Vou Zuar arrastará uma multidão para o Caminho Niemeyer, com o megabloco “Caindo na Zueira”.

O início do megabloco está marcado para as 11h, e trará alegria e diversão para o público até as 19h. Os convidados responsáveis pela folia serão o rapper PK Freestyle, os cantores Chininha, Thiago Soares, Thiago Messer, Lara Zuzarte e muitos outros. Além disso, os pagodeiros prestaram uma homenagem à banda Mamonas Assassinas, vestindo fantasias dos integrantes do grupo.

Quem tiver interesse em participar poderá adquirir o ingresso pelo site, que ainda será divulgado pelo Vou Zuar em suas redes sociais, e a entrada só será autorizada com a apresentação do código recebido no momento da inscrição. Além disso, para entrar no espaço, também será cobrado 1kg de alimento não perecível, que será destinado à doação.

O Grupo Vou Zuar já realizou apresentações em Niterói com o bloco de mesmo nome, mas agora, em parceria com a Prefeitura de Niterói, a Guarda Municipal e os Bombeiros, os integrantes do grupo irão inaugurar o Bloco “Caindo Na Zueira”, com pagode, música boa, alegria e diversão.