Homem acusado por latrocínio em Minas Gerais é preso no Rio

Um homem acusado de matar o dono de uma joalheria no interior de Minas Gerais foi encontrado na Rocinha, Zona Sul do Rio, e preso nesta quarta-feira (06). Conhecido como William Playboy, o suspeito é acusado por diferentes roubos em MG e teria vindo para o Rio para se esconder após matar um homem durante um assalto realizado no ano passado.

O crime aconteceu em abril de 2024, no município de Arcos. O suspeito foi flagrado por câmeras de segurança invadindo uma joalheria. O dono do estabelecimento reagiu ao assalto e foi baleado pelo suspeito, que fugiu de moto com o comparsa em seguida. A vítima, de 27 anos, morreu no local.

Leia também:

➢ Homem é preso após tentar abusar de menina de 5 anos, no Jardim Catarina, SG

➢ Adolescente escapa de tentativa de estupro em Maricá

Após o crime, ele teria fugido de Minas e estava foragido desde o ano passado. Ele foi encontrado por agentes da 64ª DP (São João de Meriti) e levado para a unidade. Segundo os agentes, ele também é acusado por outros crimes na cidade de Divinópolis, também no interior de MG. Ele vai responder por latrocínio.