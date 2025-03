Homem é preso após tentar abusar de menina de 5 anos, no Jardim Catarina, SG

Um homem foi preso na madrugada desta quinta-feira (06) após mostrar os órgãos genitais para uma criança de cinco anos, no Jardim Catarina, em São Gonçalo. Para atrair a menina, o homem, que era vizinho da família, ofereceu balas.

O caso aconteceu na tarde da Quarta-feira de Cinzas (05), numa vila de casas onde tanto a criança quanto o agressor moram. A menina estava indo para casa quando o homem lhe ofereceu balas. Embora ela tenha aceitado os doces, não entrou na casa do acusado, o que o fez sair com a genitália exposta. "Vem aqui pertinho", ele teria dito para a criança, que saiu correndo.

A menina escapou do abusador e contou para a mãe, que foi ao local tirar satisfação com ele. Ao descobrirem o fato, moradores da região o espancaram e impediram que fugisse. A polícia foi acionada e o homem foi preso em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável. Ele precisou de atendimento médico, mas já foi liberado e transferido para o sistema prisional do Estado do Rio de Janeiro.

Para a polícia, um familiar do acusado contou que ele já teria tentado abusar de uma sobrinha, mas na ocasião a família optou por não denunciar.