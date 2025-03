Adolescente escapa de tentativa de estupro em Maricá

Uma adolescente escapou de uma tentativa de estupro na Rua Estrela Branca, localizada entre os distritos de Itaipuaçu e Inoã, em Maricá, na última terça-feira (4). O caso foi flagrado por câmeras de segurança.

As imagens revelam o homem seguindo a adolescente depois que ela desce do ônibus. O crime não foi consumado por causa das roupas que a jovem usava, as quais dificultaram a ação do agressor. Após isso, ao tentar fugir do homem, a vítima correu para se livrar do agressor que tentou persegui-la.

O caso está sendo investigado pela 82ª DP (Maricá) que já ouviu testemunhas. Os policiais permanecem trabalhando para identificar o agressor.