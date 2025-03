Ação da Cidadania abre inscrições para cursos de formação gratuitos na área cultural

A Ação da Cidadania está com inscrições abertas a partir dessa segunda-feira (17/02) para a segunda edição do FormAção Ação da Cidadania e Shell, um dos principais projetos da organização na área cultural, e que esse ano vai capacitar 220 pessoas para trabalharem no mercado cultural e suas ramificações. As vagas são para cursos de Direção de Arte e Cenografia, Figurino, Caracterização, Roteiro, Produção, Interpretação, Circo, Dança e Canto. As aulas começam no dia 1º de abril, na sede nacional da entidade, na Gamboa, Região Central do Rio de Janeiro, e vão até o final do ano. Para se inscrever, é necessário ter mais de 16 anos e ser morador da capital e Região Metropolitana do Rio.

As inscrições podem ser realizadas no site https://www.acaodacidadania.org.br/formacao e cada curso terá um período determinado para cadastro, não sendo possível escolher mais de uma formação. As vagas são destinadas para pessoas em situação de vulnerabilidade social e todos os alunos serão beneficiados com cestas básicas, custo de transporte integral, kits de higiene e limpeza mensais durante sua formação.

"A segunda edição do FormAção abre uma série de projetos e eventos culturais que vão acontecer ao longo desse ano e de 2026, como forma de marcar os 90 anos de Betinho, que sempre entendeu a cultura como um instrumento de transformação. Ano passado, superamos todas as expectativas, com vagas esgotadas e sucesso de público no espetáculo final do projeto, que formou 200 estudantes para trabalharem no mercado cultural. Por isso, a Ação da Cidadania, mais uma vez, aposta na arte para que mais pessoas possam idealizar um futuro melhor", explica Daniel Souza, presidente do Conselho da Ação da Cidadania.

O FormAção Ação da Cidadania e Shell tem patrocínio máster da Shell e realização do Ministério da Cultura, do Governo Federal, através da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet). O projeto foi escolhido por incluir em seus pilares pontos fundamentais que estão comprometidos e alinhados com a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU), entre eles as ODS para Erradicação da Pobreza, Educação de Qualidade e Redução das Desigualdades. A empresa de energia é uma grande incentivadora da cultura no país e valoriza a arte como um instrumento para o desenvolvimento humano, a diversidade e a inclusão.

"Acreditamos que a cultura é uma poderosa ferramenta para o desenvolvimento de um país. Nossa agenda de patrocínios culturais reitera o compromisso da Shell com a sociedade brasileira ao apoiar iniciativas que promovam o desenvolvimento humano, a educação, a inovação, a diversidade, a equidade e a inclusão. Por isso temos muito orgulho da parceria com a Ação da Cidadania pois, juntos, temos a oportunidade de promover um futuro melhor para pessoas diversas através da cultura" - comenta Glauco Paiva, gerente executivo de Comunicação e Responsabilidade Social da Shell Brasil.

Os primeiros cursos serão de Arte e Cenografia, Interpretação, Caracterização, Circo e Figurino. Em maio, é a vez do início dos cursos de Produção e Roteiro. As aulas de Dança e Canto serão realizadas a partir de julho, quando também será aberta a temporada de workshops gratuitos com profissionais do mercado cultural. Ao final, todos os alunos receberão diplomas de certificação e também criam, montam e executam o espetáculo de encerramento do projeto, totalmente idealizado por eles.

No ano passado, 200 alunos participaram do FormAção, alguns inclusive concluíram o curso com propostas de trabalho, potencializando oportunidades na carreira e independência financeira. Foram doados 1560 cestas básicas e kits de higiene, custo total de transporte e lanche. Muitos encontraram um novo capítulo para suas vidas, mostrando que cada um deve ser protagonista de sua própria história.

“O FormAção pega sonhos considerados impossíveis e muitas vezes nem sonhados pelas vidas áridas da vulnerabilidade e planta, aduba, rega e colhe realizações. Uma das alunas do ciclo passado sonhava em escrever e no final do ano acordou em uma emissora contratada. Sendo um projeto que usa a arte como ferramenta de transformação, traz em seu cenário os benefícios para a tranquilidade e fidelidade dos alunes, a inclusão incondicional e o acolhimento. Eles chegam timidamente fechados e saem abertos e seguros, escrevendo suas histórias”, conclui Tyta Almeida, diretora de Produção do FormAção.

Sobre a Ação da Cidadania

A Ação da Cidadania foi fundada há 32 anos pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, com o intuito de combater a fome e a desigualdade socioeconômica, combinando ações práticas e políticas para que todos tenham acesso diário à comida de verdade, boa e variada, unindo solidariedade, integridade e justiça. Levamos ajuda humanitária para diversas regiões do país, beneficiando milhares de famílias, seja através de campanhas como o Natal sem Fome, a maior ação solidária de arrecadação de alimentos da América Latina, a Rede de Alimentação Solidária, criada pela ONG para visibilizar e dar suporte aos Bancos de Alimentos, Despensas e Cozinhas Comunitárias atuantes no Brasil, e também iniciativas a longo prazo que visam atender às necessidades das populações atingidas por desastres naturais e tragédias ambientais.

Em sua sede nacional, no Rio de Janeiro, a ONG mantém uma Cozinha Solidária, que prepara e distribui diariamente 1000 refeições prontas para consumo, uma área de Agroecologia, que possibilita a disseminação de tecnologias e produção de alimentos saudáveis, e o Banco de Alimentos, que prioriza uma gestão mais eficiente da redistribuição de alimentos e o combate ao desperdício.

A Ação da Cidadania também atua em iniciativas na área de Advocacy, como forma de garantir o desenvolvimento e fortalecimento das políticas públicas estaduais e nacionais de Segurança Alimentar e Nutricional. A ONG oferece ainda cursos, oficinas e projetos culturais que valorizam a arte como um instrumento para o desenvolvimento humano, a diversidade e a inclusão, beneficiando jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social e sua inserção no mercado.