Operação Carnaval: Mais de 11 mil autos de infração nas rodovias federais do RJ

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou 136 sinistros de trânsito, com 152 feridos e sete mortos, entre os dias 28 de fevereiro e 5 de março, nas rodovias federais do Rio de Janeiro. Durante o período, foram emitidos mais de 11 mil autos de infração para condutores que desrespeitaram as normas de trânsito.

Na Operação Carnaval, a PRF expediu 11.667 autos de infração, uma média de mais de 1.600 infrações por dia, evidenciando a alta taxa de imprudência entre os motoristas. A fiscalização intensificada flagrou diversas situações, como excesso de velocidade e ultrapassagens proibidas, que contribuíram diretamente para o aumento dos acidentes.

Além disso, foram recuperados 24 veículos roubados e registradas 25 ocorrências de crimes de trânsito. A operação também resultou na prisão de 55 pessoas por crimes diversos.

Acidentes fatais

Na quarta-feira (5), por volta das 19h, um atropelamento resultou na morte de uma pessoa, na Rodovia Rio-Santos (BR-101), em Itaguaí. Outro acidente fatal ocorreu, com um morto, na segunda-feira (3), em Rio Bonito, após um veículo sair da pista na BR-101. Na noite do dia anterior (2), em Vassouras, na BR-393, duas pessoas morreram em uma colisão frontal entre um carro e uma carreta. No domingo (1º), quatro pessoas que viajavam em uma mesma motocicleta se envolveram em mais um grave sinistro de trânsito, resultando em duas mortes, na BR-101, na altura de Itaboraí. Um pedestre também morreu atropelado, na sexta-feira (28), na R-101, em Campos dos Goytacazes.

Carnaval 2024

No ano anterior, foram registrados 120 acidentes, com 133 feridos e três mortos.