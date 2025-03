Acidente entre motocicleta e ônibus do BRT mata mulher na Taquara

Em decorrência do acidente, houve um grande congestionamento perto da estação do BRT - Foto: Reprodução - Google Street View

Em decorrência do acidente, houve um grande congestionamento perto da estação do BRT - Foto: Reprodução - Google Street View

Um acidente envolvendo uma motocicleta e um ônibus do BRT resultou na morte de uma mulher, na madrugada desta quinta-feira (6), na Avenida Nelson Cardoso, próximo à estação Aracy Cabral, sentido Taquara. As primeiras informações apontam que a moto realizou uma conversão proibida.

Segundo informações repassadas pelo Centro de Operações Rio (COR), o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram chamados para atender o caso e prestar socorro à vítima, que, infelizmente, morreu no local.

Em decorrência do acidente, houve um grande congestionamento perto da estação do BRT. A via no sentido Taquara apresentou intenso fluxo ao longo do atendimento da ocorrência e a remoção do corpo da mulher.

O corpo da mulher, que ainda não teve a identidade revelada, será levado ao Instituto Médico Legal (IML) do Centro para ser submetido a exames de perícia. A Polícia Civil investiga as causas do acidente e busca esclarecer os detalhes do caso.

Por meio de nota, a MOB-RIO comunicou que “na madrugada desta quinta-feira (6) uma moto realizou uma conversão proibida na altura da estação Aracy Cabral e colidiu com um ônibus tipo padron do BRT”.