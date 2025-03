Caso Vitória: Justiça determina prisão de ex-namorado de adolescente encontrada morta após desaparecimento em SP

A Justiça decretou a prisão do ex-namorado de Vitória Regina Sousa, de 17 anos, encontrada morta após uma semana desaparecida em Cajamar, na Grande São Paulo. A decisão foi confirmada nesta quinta-feira (6) pelo delegado Aldo Galiano, da seccional de Franco da Rocha, em entrevista à TV Globo.

"Solicitamos a prisão temporária desse ex-namorado", afirmou o delegado ao Bom Dia SP. O nome do rapaz não foi divulgado, e, até a última atualização, ele permanecia foragido.

De acordo com a Polícia Civil, ele é investigado por possível envolvimento no caso, pois seu depoimento apresentou contradições em relação às declarações de outras testemunhas. "Há uma forte suspeita de que ele não tenha participado diretamente do crime, mas soubesse que ele aconteceria", explicou Galiano.

O delegado também declarou que Vitória foi assassinada por "vingança" e que há indícios de participação de membros de uma facção criminosa. "É um crime de vingança, sem dúvida. Há grandes indícios de envolvimento de uma organização criminosa".

O corpo da jovem foi encontrado na quarta-feira (5) por cães farejadores da Guarda Civil Municipal (GCM), em uma área de mata em Cajamar. Apresentava sinais de violência, cabelo raspado e estava sem roupas.

Segundo a polícia, o corpo já estava em avançado estado de decomposição e foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para perícia. A análise preliminar apontou que Vitória foi morta com uma facada no tórax. Familiares reconheceram a jovem por meio de suas tatuagens.

Últimos registros

Vitória desapareceu após sair do restaurante de um shopping onde trabalhava, a caminho de casa. Imagens de câmeras de segurança mostraram a adolescente caminhando em direção a um ponto de ônibus, seguida por dois homens. Um deles embarcou no mesmo ônibus que ela.

Testemunhas relataram que, no ponto onde Vitória desceu, havia outro veículo estacionado. Momentos antes de desaparecer, a jovem enviou mensagens de áudio a uma amiga, chorando e relatando ter sido seguida e assediada por homens em um carro.

Nos áudios, Vitória demonstrava preocupação:

"Passou uns caras num carro e disseram: 'E aí, vida? Tá voltando?'. Ai, meu Deus do céu, vou chorar. Vou mexer no celular. Nem vou dar atenção pra eles."

Minutos depois, ela voltou a mandar mensagens:

"Ah, deu tudo certo. Eles entraram na favela. Saiu até lágrima dos meus olhos agora. Nossa, até me arrepiei."

"Quando passaram e falaram 'aê, vida', eles voltaram. Pensei: pronto, vão voltar aqui. Mas aí entraram na favela."

A jovem também mencionou que sentia medo de dois rapazes que estavam no ponto de ônibus:

"Tem dois meninos aqui do meu lado."

"Tô com medo."

"Um ficou e o outro pegou o mesmo ônibus."

"Ah, amiga, mas tá de boa. Eles estavam no ônibus, mas nenhum deles desceu no mesmo ponto que eu. Então tá tranquilo."

Após essas mensagens, Vitória não fez mais contato.

Nota da Prefeitura

A Prefeitura de Cajamar lamentou o falecimento da jovem e divulgou um comunicado:

"Manifestamos nosso profundo pesar pela morte de Vitória Regina de Souza, cujo corpo foi identificado nesta quarta-feira (5). Essa perda irreparável traz imensa dor à sua família, amigos e à comunidade de Cajamar.

Desde seu desaparecimento, esforços foram mobilizados para localizá-la, incluindo o trabalho intenso da Guarda Civil Municipal com cães farejadores. A administração municipal esteve em contato com a família, oferecendo suporte.

Neste momento de luto, nos solidarizamos com seus entes queridos e reafirmamos nosso compromisso de acompanhar de perto as investigações para que a justiça seja feita.

O prefeito de Cajamar, Kauãn Berto, decretou três dias de luto oficial em homenagem a Vitória e em solidariedade à sua família.

Agradecemos a todos que ajudaram nas buscas e prestaram apoio. Que Vitória seja lembrada com carinho e que sua família encontre forças para superar essa perda irreparável."