Ônibus sai do Rio com destino a São Paulo e cai em ribanceira deixando um morto e 26 feridos

Um ônibus da Viação 1001 com 45 pessoas a bordo caiu, na madrugada desta quinta-feira (6), em uma ribanceira na rodovia na Rodovia Presidente Dutra (BR-116). Segundo informações do Corpo de Bombeiros de São Paulo, o acidente com o veículo, que saiu do Rio de Janeiro com destino a São Paulo, deixou ao menos um morto e 26 feridos.

No total, seis pessoas foram socorridas pelos bombeiros, 11 pelas equipes da CCR, concessionária da Dutra, e nove por agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O ônibus caiu de uma altura de cerca de sete metros.

Em nota, a Viação 1001 informou que as causas são apuradas e que a empresa está à disposição das autoridades.

“A Viação 1001 informa que, na madrugada desta quinta-feira (06/03/2025), um ônibus que saiu do Rio de Janeiro (21h55) em direção a São Paulo tombou na Rodovia Presidente Dutra, na altura da cidade de Pindamonhagaba (km 98). Infelizmente, houve um óbito e os demais receberam atendimento. As causas estão sendo apuradas e a empresa está à disposição das autoridades. A Viação 1001 reforça seu compromisso com a segurança e conta com representantes no local dando todo o atendimento necessário aos passageiros", disse a nota.