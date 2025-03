Homem agride e queima ex-sogra em Rio Bonito; vítima está internada em estado grave

Um homem de 28 anos agrediu e queimou a ex-sogra, de 44 anos, em Rio Bonito, na Região Metropolitana, nesta terça-feira (4).

Segundo informações da Polícia Militar, a mulher foi socorrida ao Hospital Regional Darcy Vargas, onde a direção da unidade hospitalar chamou os policiais do 35º BPM (Itaboraí). Com a chegada dos agentes, foi confirmado que a mulher estava internada em estado grave, com diversas queimaduras pelo corpo.

Depois de buscar informações sobre o caso, os policiais se deslocaram até a casa do suspeito, o ex-genro, que não foi localizado no imóvel.

Por causa da gravidade dos ferimentos, a mulher foi transferida para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), localizado em São Gonçalo, onde permanece internada. Ainda não há maiores informações sobre o estado de saúde da vítima.

As investigações estão sob responsabilidade da Polícia Civil.