Ex-integrante da banda Dominó, Klaus Hee morre vítima de câncer

Cantor e ex-integrante da boy band Dominó, Klaus Hee, de 50 anos, faleceu nesta terça-feira (4), vítima de um câncer de intestino. A notícia foi confirmada pelo produtor Ricky Colavitto que fez uma publicação para se despedir e disse que Klaus morreu “após uma batalha contra o câncer”.

Em abril de 2023, o cantor foi submetido a uma cirurgia para a remoção de um tumor maligno do seu intestino. No entanto, ele não apresentou melhora em seu estado clínico e no final de 2024, o cantor disse que estava lutando contra uma metástase na região do tórax.

"Fizemos vários eventos juntos e tive a oportunidade de gravar com ele. Meu sentimentos a todos familiares e amigos. Descanse em paz!", disse Colavitto. O enterro está previsto para ocorrer nesta quarta-feira (5), no Cemitério Gethsêmani, em Morumbi, São Paulo, às 11h.

Carreira

Klaus Hee iniciou sua carreira no programa televisivo “Passa ou Repassa” na década de 1990, como assistente de palco. Mais tarde, ficou conhecido ao integrar a boy band Dominó, que esteve no auge nos anos de 1980 e 1990. Além disso, ele também trabalhou como modelo.