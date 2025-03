Rio chega à marca de 500 prisões realizadas com auxílio da tecnologia de reconhecimento facial

A Polícia Militar alcançou a marca de 500 prisões realizadas por meio do sistema de reconhecimento facial. O número foi atingido nesta terça-feira de Carnaval (04/03), nas proximidades do Sambódromo, por policiais militares da Diretoria de Tecnologia, que prenderam um homem com mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo. A câmera utilizada pelos agentes para a prisão faz parte do reforço da Secretaria de Governo, que instalou 10 torres de segurança com o sistema nos arredores da Sapucaí.

"Essa ação corrobora com o investimento do Estado em tecnologia, como também em policiais capacitados e treinados para promover um trabalho de excelência, garantindo a segurança da população. A marca de 500 prisões realizadas por meio do sistema de reconhecimento facial demonstra o compromisso do Estado do Rio de Janeiro com a segurança pública e o uso da tecnologia para fortalecer o combate ao crime", disse o governador Cláudio Castro.

O aparato tecnológico é uma das ferramentas utilizadas pelas Forças de Segurança para o Carnaval 2025. Desde sexta-feira (28/02), a Polícia Militar já identificou 12 pessoas com mandados de prisão em aberto, sendo cinco delas na região Central do Rio de Janeiro.

"O Governo do Estado tem investido muito em tecnologia para empregá-la na área de segurança. Hoje, não há um local de grande concentração de público que não esteja sendo monitorado", afirmou o secretário da Polícia Militar, coronel Marcelo de Menezes Nogueira.

O sistema de reconhecimento facial é controlado por militares baseados no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), que monitoram a movimentação nas áreas de desfiles de escolas de samba, blocos de rua, orla marítima e outros pontos turísticos, além de rodovias e estações de transporte coletivo.

O sistema de videomonitoramento urbano está interligado a mais de 260 mil dispositivos (câmeras e alarmes) instalados em vias públicas em todo o território estadual. Além disso, as 13 mil câmeras corporais portáteis dos policiais militares também estão ligadas ao CICC.