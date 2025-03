Ação policial interdita Linha Amarela após roubo de carro na Maré

A operação contou com a ação do 3º BPM(Méier) - Foto: Reprodução/Google Maps

A operação contou com a ação do 3º BPM(Méier) - Foto: Reprodução/Google Maps

Nesta terça-feira (4), a Polícia Militar realizou uma operação com objetivo de resgatar um veículo roubado no Complexo da Maré, localizado na Zona Norte do Rio.

Na ação os agentes apreenderam um Jeep Renegade preto que havia sido utilizado em um caso de roubo de outro veículo, próximo a Bonsucesso, na Avenida Brasil.

Segundo o comando da Unidade Pacificadora, um condutor não atendeu a ordem de parada. Uma das pessoas que estavam no veículo, atirou contra os policiais, que fizeram um cerco tático com a intenção de impedir a fuga do carro.

Os criminosos deixaram o Renegade e entraram no carro roubado, que era um Creta, na comunidade do Timbau.

Policiais militares do 3º BPM (Méier), que trafegavam pela Linha Amarela, tentaram interceptar o carro, que colidiu com um poste nos acessos da comunidade.

Os policiais se dirigiram até a Vila do João e recuperaram o automóvel. Durante a operação, a polícia prendeu dois homens, e com eles foram encontrados um revólver, além de uma réplica de pistola. Os materiais foram apreendidos.

Em decorrência da ação, o trânsito na Linha Amarela foi bloqueado próximo a comunidade, no sentido Fundão.