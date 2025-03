Rede Segura: Polícia Civil prende mulher que tentou matar amante enquanto dormia

Policiais civis da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) prenderam uma mulher por tentativa de homicídio, nesta terça-feira (04), em Santíssimo, na Zona Oeste do Rio. A autora foi detida após trabalhos de inteligência e monitoramento da especializada, em diligências pela "Operação Rede Segura", uma série de ações permanentes para identificar, localizar e prender foragidos que deixam rastros virtuais, ao utilizarem a rede mundial de computadores.

O crime ocorreu no estado de Minas Gerais. Segundo apurado, a mulher estava insatisfeita com um relacionamento extraconjugal que mantinha com um homem mais novo e aplicou um golpe com uma barra de ferro na cabeça da vítima enquanto dormia.

Acreditando que o jovem tinha morrido, a criminosa fugiu para o Rio de Janeiro. Ao descobrir que ele sobreviveu, a autora passou a stalkear a vítima, monitorando suas redes sociais de forma compulsiva.

Dando efetividade à Ronda Virtual, procedimento técnico que busca rastros digitais de foragidos de alta periculosidade, os agentes da especializada, conseguiram localizar e capturar a criminosa. Contra ela, foi cumprido um mandado de prisão preventiva.