Mulher de criminoso é detida após atropelar três crianças no Complexo da Maré

Uma mulher de um criminoso foi presa em flagrante, na madrugada desta terça-feira (4) por agentes da 21ª DP (Bonsucesso) após atropelar três crianças no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio. Segundo as informações fornecidas pela Polícia Civil, a suspeita — identificada como Claudene da Silva Mendes — dirigia um Hyundai Creta vermelho roubado e não possuía habilitação. O crime aconteceu na noite de sábado.

Entre as vítimas está Yasmin Prates, de 6 anos, que teve a perna amputada e está internada no Hospital Municipal Souza Aguiar. De acordo com a Secretaria de Saúde, seu estado é estável. As outras duas crianças, de idade semelhante, sofreram ferimentos leves e já estão em casa.

A polícia informou que Claudene é dona de um salão de beleza e namora um criminoso da Vila do João, no Complexo da Maré. Antes de se apresentar à delegacia com sua advogada, ela ainda tentou esconder o veículo, que acabou sendo localizado por moradores.

Ela foi autuada por receptação, lesão corporal dolosa gravíssima e omissão de socorro. Nos próximos dias, Claudene será transferida para Benfica, também na Zona Norte, onde passará por audiência de custódia.