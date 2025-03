Moradores relatam intenso tiroteio no Morro do Urubu, em Pilares

Na manhã desta terça-feira (4) um intenso tiroteio foi registrado no Morro do Urubu, em Pilares, Zona Norte do Rio. Os disparos foram relatados por moradores e bairros vizinhos também conseguiram ouvir.. Até o momento, não há registro de vítimas.

A madrugada também foi marcada por confrontos com armamento pesado em Bangu, na Zona Oeste, e na Penha, na Zona Norte, segundo o aplicativo “Onde Tem Tiroteio?”

Agentes do 3º BPM (Méier) receberam relatos de que um grupo criminoso tentou invadir a comunidade de Pilares e entrou em confronto com uma facção rival, fugindo logo depois.

Leia também:

Morre no RJ o escritor Affonso Romano, aos 87 anos

Acidente entre dois carros na Rodovia Niterói-Manilha deixa mãe e filho feridos

A região teve o policiamento reforçado para evitar outros confrontos.