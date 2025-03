Polícia Militar apreende inúmeros objetos proibidos durante o megabloco Fervo da Lud

Em razão da estimativa de mais de um milhão de pessoas no Megabloco Fervo da Lud, nesta terça-feira (4), a Polícia Militar organizou um esquema especial no Centro. Ao longo das ações, os agentes apreenderam vários objetos proibidos.

Segundo a PM, a ação mobilizou reforço policial, além de ter pontos de revista e aparato tecnológico de última geração.

Durante as revistas, os policiais usaram detectores de metal e acharam estiletes, canivetes, armas falsas, lâminas de barbear, desodorantes, isqueiros e diversos outros itens.

Ainda em busca de segurança para os foliões, as autoridades possuem suporte tecnológico de câmeras no Carro Comando, que conta com sensor térmico, além do reconhecimento facial, para identificar pessoas que estejam foragidas da Justiça.

Em relação ao policiamento, as equipes contam com agentes do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões (RECOM), do Grupamento Aeromóvel (GAM), que fiscaliza a região através de sobrevoos.

No ano passado, o megabloco Fervo da Lud arrastou mais de um milhão de foliões, de acordo com os dados da Riotur. Para este ano, a previsão é que o número ultrapasse o do ano anterior.