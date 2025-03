Acidente na serra de Itaipu deixa pai e filha feridos

As vítimas foram socorridas de helicóptero ao Hospital Estadual Alberto Torres - Foto: Divulgação

Uma criança e um homem ficaram feridos em colisão entre um carro e bicicleta na Estrada Gilberto Carvalho, na subida da serra de Itaipu, em direção a Itaipuaçu, na tarde desta terça-feira (4).

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, equipes do Quartel de Itaipu e da Lagoa, foram acionados às 12h29, para atender a ocorrência de uma colisão entre carro e bicicleta que deixou dois feridos, um homem, de 39 anos e a filha, de 4 anos, mas suas identidades ainda não foram divulgadas.

Na ação de resgate das vítimas, os bombeiros utilizaram um helicóptero. Pai e filha foram socorridos ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), São Gonçalo. A menina apresenta estado de saúde moderado, enquanto o homem está em estado grave.

Até o momento, não há mais informações sobre a dinâmica do acidente.