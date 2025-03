Morre no RJ o escritor Affonso Romano, aos 87 anos

Mais uma triste perda para a literatura brasileira, nesta terça-feira (4), com a morte do escritor Affonso Romano, de 87 anos. O falecimento ocorreu na casa do autor em Ipanema, Zona Sul do Rio e a informação foi confirmada pela família.

O mineiro Affonso Romano, era casado com a também escritora Marina Colasanti, falecida em janeiro deste ano. Desde 2017, Romano lutava contra o Alzheimer e há 4 anos estava acamado.

O velório está previsto para ocorrer na próxima quarta-feira (5), na Capela Histórica do Cemitério da Penitência, entre 11h e 14h.

Romano deixa uma filha, a roteirista, atriz e diretora Alessandra Colasanti, e um neto.

História

Natural de Belo Horizonte, o escritor deixou para o público mais de 60 obras que foram produzidas durante seis décadas.

Além de suas obras, Affonso Romano também espalhou conhecimento, pois deu aulas de literatura no exterior. Também dirigiu o departamento de letras da PUC-Rio, fora isso exerceu a função de crítico literário e cronista para o Jornal do Brasil e o jornal O Globo.

Em 1990, foi presidente da biblioteca nacional, quando instaurou o Programa Nacional de Incentivo à Leitura, que permanece em vigor nos dias de hoje.