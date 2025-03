Acidente entre dois carros na Rodovia Niterói-Manilha deixa mãe e filho feridos

Um acidente entre dois carros na Rodovia Niterói-Manilha deixou mãe e filho feridos na noite desta segunda-feira (3).

Segundo a concessionária Arteris Fluminense, equipes foram acionadas por volta das 19h22 depois de “um capotamento seguido de colisão frontal”, entre dois carros na altura do km 278, situado em Tanguá, no sentido Rio de Janeiro.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionados às 22h15, porém as vítimas haviam sido socorridas de ambulância para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo.

De acordo com informações, as vítimas do acidente seriam Giliane da Silva Barbosa, de 37 anos e o filho de 10 anos.

O hospital informou que Giliane tem estado de saúde estável, entretanto, o menino perdeu a visão do olho esquerdo e permanece internado em estado grave no CTI.