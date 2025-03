Ex participante do Master Chef é solta após ser detida por suspeita de tráfico de drogas

Nesta terça-feira (4), a chef de cozinha Aritana Maroni foi solta após ser presa em Salvador, com duas amigas, sob a acusação de tráfico de drogas. Filha do empresário polêmico e dono de boates, Oscar Maroni, a chef deve responder ao inquérito em liberdade.

A Polícia Civil da Bahia foi impedida de fornecer detalhes sobre o caso, já que o processo de Aritana tramita em segredo de Justiça.

Aritana, ex participante do Master Chef e A Fazenda, foi detida em flagrante por tráfico de drogas, crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas e considerado inafiançável. O boletim de ocorrência informou que dentro de sua pochete foram encontrados um cigarro e uma porção de maconha, além de uma embalagem plástica transparente com um pó branco, possivelmente cocaína. Também tinha duas embalagens com pó colorido, um verde e outro rosa, supostamente ecstasy MD, e uma embalagem com pastilhas na cor vinho, que não foi confirmado como entorpecente.

