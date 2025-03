Presa em flagrante mulher que atropelou três crianças com carro roubado no Complexo da Maré

Policiais civis da 21ª DP (Bonsucesso) prenderam uma mulher em flagrante, nesta terça-feira (04), por atropelar três crianças na comunidade da Vila do João, no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio. O crime foi praticado no sábado (01), e a autora, que não possui carteira de habilitação, dirigia um carro roubado. Ela ainda tentou ocultar o veículo, que foi localizado por moradores.

A delegacia foi comunicada do fato pela própria autora, que procurou a unidade nesta terça, acompanhada de uma advogada, na tentativa de escapar da prisão. Diante dos fatos, a autoridade policial autuou a mulher em flagrante por receptação, lesão corporal dolosa e omissão de socorro.

Leia também:

Morre no RJ o escritor Affonso Romano, aos 87 anos

Acidente entre dois carros na Rodovia Niterói-Manilha deixa mãe e filho feridos

Segundo apurado, os menores estão internados em estado grave, e uma menina ainda precisou amputar parte da perna devido as lesões. Ainda de acordo com as investigações, a autora é dona de um salão e namorada de um criminoso da Vila do João.