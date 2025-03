Briga de bate-bolas termina com seis presos e granada apreendida no Rio

Seis pessoas foram presas após um conflito entre grupos de bate-bola em uma festa de Carnaval na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, na noite do último domingo (02). Armas, munições e uma granada de luz e som foram apreendidos com os suspeitos. Apesar do susto, não há registro de feridos. O motivo da confusão ainda está sendo apurado.

Agentes do 17º BPM (Ilha do Governador) informaram que uma equipe foi acionada por moradores do bairro Cacuia, que relataram ter ouvido disparos em uma festa de Carnaval na região. Ao chegarem ao local, os policiais teriam presenciado pelo menos dois suspeitos efetuando tiros para o alto no meio da multidão.

Leia também:

➢ Caminhão-tanque pega fogo e interdita os dois sentidos da Via Dutra

➢ Menina que caiu na escola e chegou a ficar entubada recebe alta do hospital; Vídeos!

Com o grupo, os agentes encontraram quatro revólveres, uma pistola com munição e a granada de luz, um explosivo não letal com efeito de desorientação.

O material apreendido foi levado junto dos suspeitos para a 37ª DP (Ilha do Governador), que registrou o caso.