Caminhão-tanque pega fogo e interdita os dois sentidos da Via Dutra

Um caminhão-tanque com diesel S10 pegou fogo na Via Dutra, na altura do bairro Jardim América, em frente à sede da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Os dois sentidos da rodovia foram interditados. Segundoa a PRF, o motorista não estava dentro do veículo no momento do incêndio.

O Centro de Operações Rio orienta que os motoristas que saem da cidade do Rio de Janeiro com destino à Rodovia Presidente Dutra usem a Linha Vermelha como rota. Já os que trafegam pela Avenida Brasil devem desviar pela Rodovia Washington Luiz, no sentido Petrópolis, e acessar a Linha Vermelha.

Equipes do Corpo de Bombeiros, da PRF e da concessionária responsável pela via atuam no local para conter as chamas e minimizar os impactos no trânsito, que já causa transtornos tanto na Via Dutra quanto na Avenida Brasil.

O acidente aconteceu por volta das 12h30, e a via foi completamente interditada às 12h45, na altura do quilômetro 169. O incêndio atingiu a fiação elétrica, agravando a situação. Segundo divulgado pela TV Globo, bombeiros de vários quartéis, como Irajá, Parada de Lucas, Guadalupe, Campinho, Penha e Campos Elíseos, este último especializado em incêndios com produtos perigosos, foram acionados para conter o fogo.