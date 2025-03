Menina que caiu na escola e chegou a ficar entubada recebe alta do hospital; Vídeos!

A menina Pérola Hadassa Paixão, de 3 anos, recebeu alta do Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo, na manhã desta segunda-feira (03). Ela teve traumatismo após cair na escola no último dia 18 de fevereiro e bater com a cabeça. Pérola foi operada e chegou a ser entubada em estado grave.





Emocionada, a mãe da menina, Marlene Ribeiro, agradeceu a Deus e a toda equipe do hospital pela filha receber alta sem nenhuma sequela. “Estou muito feliz em poder levar a minha filha para casa. Só Deus sabe o que passamos. Mas agora é só agradecer a todos”.

A mãe garantiu que a criança não voltará a estudar este ano. “Vamos avaliar tudo. Cuidar da Pérola, temos novas consultas e exames pela frente”, garantiu Marlene fazendo um alerta aos pais: “Todos devem visitar a escola antes de matricular seus filhos. Conhecer a estrutura e conversar com os professores”.

Foto: Divulgação

Pérola foi socorrida para a UPA do Colubandê e após ser avaliada pela equipe médica, que constatou a gravidade do caso, foi transferida para o Centro de Trauma do HEAT. A menina passou por cirurgia, foi entubada e ficou dez dias internada no Centro de Tratamento Intensivo (CTI), onde era monitorada por 24 horas.

A paciente passou por vários exames de tomografia computadorizada, que eram avaliados pela neurocirurgia pediátrica. Ao deixar o CTI para a enfermaria, Pérola teve o serviço de fisioterapia intensificado, assim como os cuidados clínicos.





Ao lado de outras crianças, Pérola chegou a participar do Bloco da Saúde antes de deixar o hospital. Se divertiu com a bateria, com a personagem Minnie e ganhou presentes da equipe da brinquedoteca. A menina ficará sendo avaliada pela neurocirurgia no ambulatório pós cirúrgico.