Homem é preso após invadir imóvel em Itacoatiara, Niterói

Um homem foi preso após ser flagrado invadindo um imóvel em Itacoatiara, na Região Oceânica de Niterói, na manhã do último sábado (01). Segundo a Polícia, ele foi encontrado com pertences furtados na casa e chegou a tentar escapar, mas acabou detido por agentes no local. O caso aconteceu em um imóvel em um condomínio na Rua das Orquídeas.

De acordo com o 12º BPM (Niterói), uma equipe foi enviada ao imóvel após receber uma denúncia anônima de invasão à domicílio. Ao chegarem no local, os agentes encontraram um portão aberto, mas a porta do imóvel estava fechada. O suspeito foi visto no interior da casa, com uma mochila.

Após revista, os policiais encontraram itens furtados na mochila. Um familiar da proprietária da casa reconheceu os itens furtados; um dos objetos pertencia a uma pessoa que presta serviços no imóvel. Segundo a Polícia, o suspeito já tinha uma passagem por roubo majorado no histórico. Ele foi levado para a 81ª DP (Itaipu) e autuado por furto.