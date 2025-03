Natural da Paraíba, foragido é preso no Aeroporto do Galeão, no Rio

Neste domingo (2), homem de 50 anos, natural da Paraíba e foragido da Justiça desde 2021 pelo crime de estupro de vulnerável, foi preso. A captura foi realizada pelos agentes da Polícia Federal no Aeroporto Internacional do Galeão, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio de Janeiro, enquanto o suspeito desembarcava.

Os policiais da Delegacia Especial no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Deain) identificaram um mandado de prisão preventiva em nome do passageiro, durante as fiscalizações de rotina, expedido pela 7ª Vara Criminal de João Pessoa – TJPB.

Após os procedimentos formais, o homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

