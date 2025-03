Homem morre após se afogar na Praia de Itaipu, em Niterói

Vítima foi resgatada por um helicóptero do Corpo de Bombeiros - Foto: Divulgação/ Arquivo

Um homem morreu após se afogar na Praia de Itaipu, em Niterói, na tarde deste domingo (2). A vítima, de 33 anos, foi resgatada por um helicóptero do Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, mas infelizmente não resistiu.

O Corpo de Bombeiros recebeu o chamado por volta das 15h e enviou equipes do Quartel Marítimo de Itaipu para o local do incidente, na Alameda José Otto Ribeiro Sobral, na Lagoa de Itaipu. Apesar dos esforços, ele não sobreviveu ao resgate.

O hospital confirmou que o homem chegou com vida, mas a causa exata da morte não foi informada. Segundo informações, a vítima trabalhava como auxiliar de serviços gerais no Ceasa de Colubandê e era pai de dois filhos. O local, data e horário do enterro não foram divulgados.